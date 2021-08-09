توفى إلى رحمة الله تعالي، شعبان إبراهيم أبو سويلم، المعلم بالمعهد الديني بمركز أشمون محافظة المنوفية، جمهورية مصر العربية، شقيق أحمد، ورجب إبراهيم أبوسويلم، وابن أخو كلا من عاطف، وعماد، ومحمود أبو سويلم. وأحد أرحام الزميل الدكتور طاهر الحصري، بقطاع تحرير "عكاظ". وشيعت الجنازة اليوم (الاثنين)، عقب صلاة المغرب، من مسجد الفردوس بمدينة أشمون ."عكاظ" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد وعائلة أبو سويلم، سائلة المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعفوه وغفرانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.