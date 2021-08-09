أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بهيكلة وكالة الرئاسة للاتصال والشؤون الإعلامية، وترتبط بها عدد من الإدارات، حيث كلف بإدارة مركز الأخبار عبدالرحمن بن عواض السيالي، وفراس بن محمد حامد الأحمدي وكيلاً لإدارة المركز لشؤون التحرير والنشر، ومشاري بن سعيد الشهراني وكيلاً لإدارة المركز لشؤون التوثيق.

وعبر السيالي عن شكره وتقديره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على هذه الثقة، مؤكدا أنه سيضاعف الجهود لخدمة الدين ثم المليك والوطن وإبراز جهود المملكة في خدمة بيت الله الحرام، داعياً الله أن يكون عند حسن الظن.