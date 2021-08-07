انتقلت إلى رحمة الله، والدة المستشار في الديوان الملكي رأفت الصباغ، السيدة عزيزة عبدالله السمان؛ إثر أزمة قلبية مفاجئة. والفقيدة والد كل من رأفت، إيمان، وائل، ووناء الصباغ.



وسيتم دفن الفقيدة بعد أداء الصلاة عليها في مقبرة شمال الرياض بعد ظهر غد (الأحد).



وبسبب تفشي وباء كورونا واتباعا لإجراءات التباعد الاجتماعي سيتم تلقي العزاء هاتفياً على جوال المستشار في الديوان الملكي رأفت الصباغ: ٠٥٠٥٦٤٢٤٠٠



«عكاظ» التي آلمها النبأ تدعو الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.