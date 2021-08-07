انتقل إلى رحمة الله تعالى المقدم عمرو نجل أخصائي الإعلان الزميل محمد محارب الشامي، الذي وافته المنية أمس (الجمعة)، والفقيد شقيق المهندس محمود، وعلا، وعبير، وآية، ووالدته إيمان محمد عبده سلامة وزوجته أحلام يحيى خلوصي.ويتقبل العزاء بالمنير مركز مشغول السوق محافظة الشرقية في جمهورية مصر العربية.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء والمواساة للزميل محارب وذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون.