انتقل إلى رحمة الله تعالى فـهـد بن سـلـيـمـان بن إبراهـيم الـمـحـمـد العـقـــيـلي، وسيصـلـى عليه عصر اليوم (الخميس) بجامع ابن رخيّص بمحافظة المذنب بالقصــيم.والفقيد والد كل من: سليمان، عبدالله، محمد، خالـد، فيصل، يوسف."عكاظ"التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد،سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنالله وإناإليه راجعون.