أصدر رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري قرارا بتكليف الدكتورة جميلة بنت عبدالله العبيدي بالإشراف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة وذلك خلفا للدكتور سطام بن ربيع العتيبي، الذي قدم اعتذاره من الاستمرار في الإشراف على العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي.

وجاء في القرار «بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجامعة، وبناء على الاعتذار المقدم من المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام، ينهى تكليف الدكتور سطام العتيبي من عمله مشرفا على إدارة العلاقات العامة والإعلام ومتحدثا رسمياً بناء على طلبه، وتكليف الدكتورة جميلة بنت عبدالله العبيدي بالقيام بمهام الإشراف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة حتى إشعار آخر».

والدكتورة العبيدي تحمل درجة الدكتوراه في أدب حديث من جامعة أم القرى.