تمكن فريق متخصص في جراحة الوجه الفكين بمستشفى الملك فيصل عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من التدخل الجراحي واستئصال تكيس بالرقبة لعشريني يعاني منها منذ الولادة.

وحضر المريض للطوارئ وهو يعاني من التهاب شديد بالتكيس أدى الى تورم الرقبة وألم شديد بمنطقة الرقبة وعدم القدرة على تحريكها، حيث تمت مباشرة الحالة وإجراء الأشعة اللازمة اتضح وجود تكيس ملتهب مما ضاعف معاناة المريض وتم تنويم المريض بقسم الجراحة.

وأجرى الفريق عملية لإزالة التكيس الذي كان ملاصقاً للأوعية الدموية، حيث استغرقت العملية قرابة ثلاث ساعات، وغادر المريض المستشفى بعد تماثله للشفاء وبقائه لمدة خمسة أيام ليمارس حياته بشكل طبيعي.