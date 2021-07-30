انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالرحمن بن حمد المالك، وسيصلى عليه في مسجد الراجحي بمدينة الرياض اليوم (الجمعة) وسيوارى جثمانه في مقبرة النسيم،

والفقيد والد سعود، محمد، أحمد، الرائد عبدالله، حمد، إنصاف، سمر، عهود، شروق، حصة،وسارة. وشقيق كل من: صالح، محمد، سليمان، علي، الزميل خالد رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، العميد متقاعد سعد، عبدالعزيز، فهد، العميد متقاعد يوسف، عبدالكريم، المهندس موسى، المهندس أحمد، ناصر، يحيى، وعبدالسلام بن حمد المالك.ويتقبل العزاء في منزل الفقيد الكائن بحي الروضة وفق الإجراءات الاحترازية جراء جائحة كورونا.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون.