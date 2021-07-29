قدَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعازيهما ومواساتهما إلى أسرة السليمان الحمدان في وفاة فقيدتهم الدكتورة فريدة سليمان الحمد السليمان رحمها الله.

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في برقيتي تعزية:

تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة فقيدتكم الدكتورة فريدة سليمان الحمد السليمان -رحمها الله- وإننا إذ نبعث لكم ولأسرتكم كافة بأحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويكم جميل الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب.

{إنا لله وإنا إليه راجعون}.

وقد عبر الشيخ محمد سليمان السليمان وإخوانه وكافة أفراد أسرة السليمان الحمدان عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تعزيتهما ومواساتهما في فقيدتهم الدكتورة فريدة بنت سليمان الحمد السليمان، سائلين الله العلي القدير أن يحفظهما ويمد في عمريهما، مؤكدين أن تعزية ولاة الأمر قد خففت من مصابهم الجلل، مؤكدين أن القيادة دائماً مع مواطنيها في الأفراح والأحزان، وهذا نهج القيادة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ومن بعده أبناؤه الملوك.

كما قدَّم عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأمراء المناطق وأصحاب السمو وصاحبات السمو الملكي الأميرات وصاحبات السمو وأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة من مدنيين وعسكريين ورجال السلك الدبلوماسي والمواطنين والمواطنات تعازيهم ومواساتهم في الفقيدة. وعبر الشيخ محمد سليمان الحمد السليمان وكافة أفراد الأسرة عن شكرهم وتعازيهم لأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب السمو وصاحبات السمو الملكي الأميرات وصاحبات السمو وأصحاب المعالي والفضيلة والمشايخ وجميع من قدم تعازيه من مواطنين ومواطنات في الفقيدة، سائلين الله العلي القدير أن لا يريهم مكروهاً في عزيز لديهم، وأن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.