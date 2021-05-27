انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالله بن إبراهيم السبيعي، اليوم (الخميس)، عن عمر يناهز 100 عام، في مدينة عنيزة، وهو مؤسس بنك البلاد وشركات تملك وتدير مشاريع متنوّعة من الاستثمارات في قطاعات مختلفة كالقطاع العقاري، والصناعي، والتعليمي، وقطاع التجزئة، والفندقة، وقطاع الاستثمارات المالية.وعُرف عنه بأعمال البر والخير وأسس هو وشقيقه واحدة من أكبر المؤسسات الوقفية المانحة للمشاريع الدعوية والخيرية والتنموية.