حصلت إدارة الإعلام والاتصال بتعليم جدة على خطاب شكر وتقدير وتميز من المشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال بوزارة التعليم الدكتور أحمد بن محمد الجميعة، لنجاحها في إدارة العام الاستثنائي إعلامياً ومواكبة كافة مستجدات التعليم عن بعد، إضافة إلى تبنيه عددا من البرامج الإعلامية لتوضيح آلية الدراسة عن بعد وآلية التقييم، وتقديمه عددا من النصائح الإرشادية التي كان لها أكبر الأثر في نجاح تجربة التعليم عن بعد، إضافة إلى تغطية الإدارة لكافة برامج تعليم جدة.وقدم الجميعة خطاب الشكر لمدير الإعلام والاتصال في تعليم جدة حمود بن صقيران الكناني، جاء فيه «كنتم على مستوى الثقة في التعامل مع كافة المهام المسندة إليكم، فلك ولجميع الزملاء والزميلات أعضاء وحدات الإعلام في المكاتب والمنسقين والمنسقات في المدارس كل الشكر والدعاء بدوام التوفيق».وأرجع الصقيران نجاح إدارته إلى زملائه في الميدان مديري وحدات الإعلام والمنسقين والمنسقات في المدارس، وقدم شكره لمدير عام تعليم جدة ومساعديه للدعم اللا محدود الذي وجده منهم لإدارته لتقديم برامج ومشاريع نوعية تسهم في الارتقاء بالتعليم العام.