انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم (الجمعة)، المحامي صلاح بن إبراهيم الحجيلان، عن عمر يناهز الـ81 عاماً، في مدينة الرياض.والفقيد والد كل من: حسام، سلطان، فارس وحنين.وتخرج المحامي الراحل، من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1962، وحصل على ماجستير العلاقات من جامعة كاليفورنيا الدولية عام 1968، وشرع بعد ذلك في تأسيس مكتبه عام 1967.وفي عام 2004، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز (رحمه الله)، على حصول المحامي صلاح الحجيلان، على لقب وسام ملكي بريطاني رفيع المستوى، وهو رتبة «قائد فخري من الدرجة الممتازة في الأمبراطورية البريطانية».