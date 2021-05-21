يتصدى عبدالله المنجومي مندوب أمانة الطائف مع الفرق الميدانية للعديد من السلوكيات المخالفة التي تشهدها بعض المحلات التجارية في الأسواق، كالمطاعم ومحلات الكوفي شوب وصوالين الحلاقة والبوفيهات وغيرها، والتي يتجاهل أصحابها الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي.وساهم المنجومي في منع الكثير من المخالفات مع الفرق الميدانية التي تجوب الشوارع والأسواق بشكل يومي متنقلين من موقع لآخر، إذ أصدرت أمانة الطائف عددا من المخالفات وأغلقت العديد من المطاعم والأسواق والمحلات التجارية ما قلل من التجاوزات والمخالفات، وحرص المواطنون والمقيمون على التقيد بالتعليمات الصحية بعد أن شددت الفرق الميدانية متابعتها وإصدار العقوبات ضد المخالفين.