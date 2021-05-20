انتقل إلى رحمة الله، اليوم (الخميس)، فيصل بن محمد بن عبدالعزيز الشهيل، رئيس مؤسسة السكك الحديدية السابق والمحاضر في جامعة الملك سعود.

ويعد الشهيل من أوائل الدارسين خارج المملكة، كما تقلد مناصب عديدة، منها: مدير عام الموانئ، ووكيل وزارة المواصلات، والرئيس العام لمؤسسة السكك الحديدية، ومحاضر في جامعة الملك سعود.

وكان للشهيل إسهامات عديدة في مجالات الرياضة والإعلام، أبرزها منصبه كنائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما ترأس نادي الهلال من 1390هـ إلى 1395هـ، وترأس نادي النهضة.

يذكر أن الصلاة على الشهيل سوف تكون غدا (الجمعة) بعد صلاة العصر مباشرة، في مقبرة الدمام.