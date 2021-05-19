قدم أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة في وفاة صالح المهيلب، وذلك خلال زيارته أمس (الثلاثاء) لمنزل ذوي الفقيد، حيث كان في استقباله والد الفقيد سليمان المهيلب.وسأل الأمير فيصل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.من جهته، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الحدود الشمالية على عزائه ومواساته، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء.