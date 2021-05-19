بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لعضو مجلس إدارة مؤسسة عكاظ، أستاذ الإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، رئيس تحرير صحيفة سعودي جازيت سابقاً الدكتور أحمد بن عبدالله سند اليوسف وأشقائه، في وفاة شقيقه سند بن عبدالله اليوسف، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، عبر فيها عن تعازيه ومواساته، داعياً الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.وعبر الدكتور اليوسف عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على مواساتهم التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظهم، وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة.