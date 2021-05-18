انتقل إلى رحمة الله تعالى مساعد بن عبدالعزيز الجميعي، ودفن بمقبرة العباس عقب الصلاة عليه بمحافظة الطائف.والفقيد خال مدير إدارة الحقوق العامة بمحافظة جدة ماجد عابد الجميعي.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. «إنا لله وإنا إليه راجعون».