ودع مدير مكتب التعليم بشرق جدة الدكتور عثمان بن علي السهيمي الحياة التعليمية والتربوية، بعد أن أمضى 36 عاما في التربية والتعليم، وتدرج من معلم إلى مدير لمكتب التعليم بالشرق، بعد أن أسس مكتب التعليم بنسيم جدة.السهيمي عرف بانضباطه في عمله وحبه وتفانيه للعمل، حيث قاد مكتب التعليم بالنسيم وشرق جدة لعدد كبير من الإنجازات والتميز على مستوى تعليم جدة والوزارة.