تتواصل احتفالات أسر المبتعثين في مدن المملكة المتحدة بعيد الفطر المبارك، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل نفشي جائحة فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

واحتفل مؤيد وصهيب ابنا المبتعث لدراسة الدكتوراه عبدالرحمن القعود بجامعة وريك - مدينة كوفنتري - المملكة المتحدة، بالعيد، معبرين عن اشتياقهم للأعياد في المملكة وسط أسرهم، فيما احتفلت سفانة العتيبي وأمير العتيبي في مدينة مانشستر، بالعيد من خلال توزيع الحلويات في محيط منزلهم.

وأشارت المبتعثة طاهرة النصفان (طالبة الدكتوراه في علم الدم والأورام - جامعة ليفربول - المملكة المتحدة) إلى أن العيد في المملكة العربية السعودية مختلف تماما، ويعتمد على تبادل الزيارات وتنوع الأكلات الشعبية والعربية، وكذلك الزيارات اليومية بين الأسر، لكن في المملكة المتحدة وخصوصا في ظروف كورونا يقتصر على توزيع الحلويات وتزيين المنازل والحدائق الخاصة في المنزل.