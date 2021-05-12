رفع الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران، باسمه والعاملين في الشركة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي والمسلمين كافة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال البدران: «نستقبل العيد هذا العام في ظل رعاية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالإنسان قبل أي شيء، حيث أشاد العالم بالخطوات التي اتخذتها المملكة لحماية المواطن والمقيم -على حد سواء- من الوباء، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، إضافة إلى إتاحة لقاحات كورونا للجميع بالمجان دون استثناء».

ونوه بما يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من نقلات نوعية، جعلت المملكة في مصاف أكثر الدول تقدما وازدهارا، نظير الدعم اللامحدود الذي تلقاه من القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

وفي ختام تصريحه، سأل المهندس البدران الله الكريم المنان أن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وأن يجعل عيد الفطر مباركاً سعيداً على هذه البلاد قيادةً وشعباً، وأن يديم على الجميع نعمة الأمن، والأمان والرخاء والاستقرار.