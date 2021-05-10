انتقلت إلى رحمة الله تعالى هدى سيد أحمد شليبي، زوجة المرحوم فتحي سلامة كشك، والدة المحقق القانوني محمد فتحي كشك بإدارة أشمون التعليمية، ومحمود كشك ببريد أشمون، والمحاسب أحمد فتحي كشك. وأديت عليها الصلاة اليوم (الاثنين) بمسجد الفردوس بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية بجمهورية مصر العربية.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بالعزاء لذوي الفقيدة، وتسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. «إنا لله وإنا إليه راجعون».