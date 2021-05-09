اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في مركز الفرشة بتهامة قحطان يوم أمس (السبت) مبادرة تيسير الزواج.

وأكد رئيس اللجنة متعب اليزيدي أن المبادرة تهدف إلى الحد من حالات الطلاق والتغيير الإيجابي للمتزوج حديثاً، وتوعيته بالجوانب التشريعية والتثقيفية في الحياة الزوجية، وتعريفه بالمشكلات التي قد يتعرض لها، وكيفية التعامل معها، وتزويده بالمهارات التي يحتاجها في حياته الزوجية، مشيراً إلى أن المبادرة تخللها العديد من المحاضرات والدورات التدريبية، مضيفاً أنه تم تقديم دعم مالي لـ20 شابا وفتاة حديثي الزواج في نهاية المبادرة.