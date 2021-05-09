انتقل إلى رحمة الله تعالى العميد عبدالهادي آل غازي، شقيق الإعلامي والكاتب السياسي الدكتور علي، خالد، سعيد، وياسر آل غازي، ووالد عبدالإله وعبدالوهاب.ونظرا للإجراءات الاحترازية يتقبل العزاء على هاتف ( 0590090008)، (0505602084).«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنالله وإنا إليه راجعون.