انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم (الجمعة) رئيس محاكم القصيم السابق الشيخ عبدالرحمن العجلان عن عمر يناهز 85 عاما، الذي فرغ نفسه للتدريس بالمسجد الحرام وترك القضاء.

وتردد صوت الشيخ العجلان في جنبات المسجد الحرام، إذ درّس العلوم الشرعية تحت المكبرية بالمسجد الحرام بشكل يومي على طوال العام، وحظيت دروسه اليومية بجموع غفيرة من طلاب العلم، حيث يحرص الكثير من الطلاب من مختلف الدول الإسلامية على حضور درسه اليومي، فقد كان حريصا على إلقاء دروسه وعدم تأخيرها حتى أنه كان يلقيها خلال أزمة جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19» عن بعد.

وصلي على الفقيد بعد صلاة الجمعة اليوم، ودفن في مقبرة شهداء الحرم بالشرائع.

والشيخ عبدالرحمن عبدالله العجلان، ولد في منطقة القصيم عام 1357هـ، وتلقى تعليمه في الكتاتيب، ثم التحق بالمدرسة الفيصلية في بريدة، وتخرج منها عام 1371هـ ثم التحق بمعهد بريدة العلمي وكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفي عام 1386هـ التحق بالمعهد العالي للقضاء عند بداية افتتاحه، وتخرج منه، وعين في السلك القضائي، إلا أنه طلب الإحالة للتقاعد، وفرغ نفسه لتدريس العلوم الشرعية تحت مكبرية المسجد الحرام لأكثر من 31 عاما.