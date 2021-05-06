قدم نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز واجب العزاء لأسرة «العواد» في وفاة فقيدهم مزيد العواد، رحمه الله، الأخ الأكبر للزميل متعب العواد.

جاء ذلك في برقية عزاء للزميل العواد قال فيها: «نبعث لكم ولكافة أفراد الأسرة الكريمة أحر التعازي وصادق المواساة في وفاة أخيكم مزيد رحمه الله، سائلاً المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن ُيلهمكم الصبر والسلوان».

من جهتهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب أمير منطقة حائل على برقيته ومواساته لهم للتخفيف من مصابهم الجلل، سائلين الله أن يجعل ما قام به في ميزان حسناته وأن يكتب له الأجر والثواب.