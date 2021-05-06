كرم المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، في مكتبه اليوم (الخميس)، منسوبي إدارة الإعلام والاتصال بالإدارة العامة، وذلك نظير جهودهم الإعلامية في إبراز مناشط وفعاليات تعليم جدة خلال العام الدراسي ١٤٤٢ه‍، يتقدمهم المشرف العام على مكتب مدير عام تعليم جدة مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي حمود صقيران الكناني.

وثمّن المسعودي لمدير ومنسوبي إدارة الإعلام ما قدموه من عمل إعلامي نوعي خلال العام الدراسي الاستثنائي، مؤكداً أن الإعلام هو المرآة التي تساهم في إبراز وقياس مستوى أداء المؤسسات التابع لها، متمنياً للجميع كل التوفيق.