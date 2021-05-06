استضافت محافظة الأحساء، مشاهد مسلسل «على الهوى» للمخرج السعودي عبدالإله هزازي، الذي يسعى للخروج من الإطار الدرامي التقليدي، عبر الخوض في مسارات مختلفة، وفتح الباب لظهور نخبة كبيرة من النجوم السعوديين.ويشارك في بطولة المسلسل، الذي تم الانتهاء من تصويره لعرضه بعد شهر رمضان المبارك، عدد من النجوم السعوديين منهم ريم الحبيب، جبران الجبران، عبدالعزيز السكيرين، علي السبع، راشد الورثان.وشدد المخرج عبدالإله هزازي على أن العمل يعد نقلة نوعية في الدراما السعودية في ما يخص الفكرة والموضوع، مشيراً إلى أن المسلسل صنع من أجل العرض على المنصات الرقمية ويتبين ذلك من خلال سرعة الرتم وتصاعد الأحداث من الحلقة الأولى وصولاً للحلقة الأخيرة من الموسم الأول، وتمت عمليات الإنتاج والتصوير في محافظة الأحساء الغنية بمورثها الثقافي والتاريخي وأهلها الطيبين، ووعد هزازي بأن العمل سيكون مختلفاً من ناحية الصورة والأداء الدرامي، بقيادة المنتج علي العلي، وإياد نظمي، والمخرج المساعد طاهر محسن، ومدير الإضاءة والتصوير هيثم أبو شاور، والمخرج المنفذ محمد اللويمي.