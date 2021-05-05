أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة العمى الشريك لمنظمة الصحة العالمية انتخاب الدكتور عبدالعزيز الراجحي رئيساً لإقليم شرق المتوسط للوكالة الدولية لمكافحة العمى (IAPB) ويتبعه 22 دولة.

ويأتي تعيين الوكالة الدولية لمكافحة العمى للدكتور عبدالعزيز الراجحي تقديراً لدوره الريادي في مجال طب العيون بشكل عام ومكافحة العمى بشكل خاص. حيث عمل نائبًا لرئيس المجلس الدولي لطب العيون (ICO)، ورئيساً تنفيذياً مشاركًا لإقليم شرق المتوسط بالوكالة الدولية لمكافحة العمى، ورئيسًا لمجلس الشرق الأوسط وأفريقيا لطب العيون (MEACO)، وعضواً في مجلس أمناء الوكالة الدولية لمكافحة العمى، وأميناً عاماً للجنة الوطنية لمكافحة العمى بالمملكة، وساهم في إنشاء وإدارة الجمعية الدولية «اتحاد مكافحة العمى»، إضافة إلى تطوير منظمات طب العيون الإقليمية والدولية، وقاد الجهود الدولية لمنح الأولوية للوقاية من العمى في خطط واستراتيجيات منظمة الصحة العالمية، والتي نتج عنها إضافة رعاية العين إلى جداول أعمال برامج الصحة الوطنية والعالمية. وشكلت جهود الدكتور الراجحي أساسا للتغييرات الرئيسية في النهوض بصحة العين. وحصل الدكتور الراجحي على عدد من الجوائز العالمية والإقليمية والمحلية في مجال القيادة والإنجاز العلمي ورعاية العيون.