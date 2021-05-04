انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم (الثلاثاء) اللواء متقاعد يحيى بن سرور الزايدي مدير شرطة منطقة مكة المكرمة السابق، بعد حياة حافلة بالعمل المخلص في خدمة دينه ومليكه ووطنه. وشغل اللواء الزايدي عددا من المناصب الأمنية في منطقة مكة المكرمة، وكانت بداية ظهوره مديراً لمرور مكة المكرمة برتبة مقدم، حيث حول وقتها إدارة المرور إلى جهة فاعلة في خدمة المجتمع والتواصل معهم، وشغل منصب قائد قوة الحج والمواسم، ثم مديراً لشرطة منطقة مكة المكرمة، ثم مستشاراً في الأمن العام حتى إحالته للتقاعد. ونعى مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللواء الراحل معددين مناقبه، فيما تداولوا عددًا من الصور التذكارية له أثناء تأديته مهمات عمله. وأكد المغردون أن اللواء الراحل عمل بجد وإخلاص ونال محبة الكثيرين، داعين الله أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.