جسد الطفل مبارك محمد أحمد آل مبارك، أروع مثال في الجد والاجتهاد، بحفظ 10 أجزاء من كتاب الله، عقب التحاقه بأكاديمية محمد بن عبدالعزيز الراجحي لتعليم القرآن الكريم عن بُعد، إذ تمكن من خلال هذا البرنامج التابع لجمعية خيركم بجدة من القراءة والكتابة، بل ويدخل مسابقة على مستوى الوطن العربي يستطيع من خلالها قراءة 50 كتاباً.وروى محمد آل مبارك تفاصيل التحاق صغيره ابن الـ 8 أعوام بالأكاديمية، عن طريق مشرف حلقة التعليم عن بُعد حسين محمد آل إبراهيم في العام الماضي، وبعد أن انضم إليها نجح في إتمام حفظ 10 أجزاء من القرآن، مشيراً إلى أن الأكاديمية تعد الأفضل لتعليم كتاب الله وتخدم الحفظة من خارج المملكة.من جانبه، قال الطفل مبارك ابن المنطقة الشرقية: للقرآن الكريم أثر كبير عليّ فقد تمكنت من القراءة وأنا في الصف الأول ابتدائي ودخلت مسابقة وقرأت ٥٠ كتاباً، ببركة القرآن الكريم وتعلمه على يد معلمي في المدرسة سلمان بن علي آل داوود، وكذلك تفوقي في الدراسة، وتحقيق جزء من أمنياتي بزيارتي لمطبعة الملك فهد للقرآن الكريم بالمدينة المنورة وحصولي على نسخة من كتاب الله.وأضاف: أتعلم الآن في دورات مكثفة في التجويد ومخارج الحروف، ولاحقاً تدبّر القرآن الكريم، وطموحي أن أصبح معلماً لكتاب الله.