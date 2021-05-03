قدم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز واجب العزاء لأسرة العواد في وفاة فقيدهم مزيد خلف العواد -يرحمه الله، الذي توفي اليوم بعد معاناة من المرض، وهو الأخ الأكبر للزميل متعب العواد المشرف على مكاتب «عكاظ» في منطقتي القصيم وحائل. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أمير حائل اليوم بعواد بن خلف العواد، كما قدم العزاء لأبناء وإخوان وأخوات وأقارب وذوي الفقيد، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لأمير منطقة حائل على اتصاله ومواساته لهم للتخفيف من مصابهم الجلل، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يكتب له الأجر والثواب.