انتقل إلى رحمة الله تعالى محمد عطية آل عثمان الغامدي اليوم (الإثنين)، وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة القرينية عقب الصلاة عليه فجر غد(الثلاثاء).والفقيد والد كل من: علي وعبدالكريم وعثمان وعبدالله ويحيى وأحمد ومنصور وعم الزميلين أحمد وحامد آل عثمان.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.