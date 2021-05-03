تقدم محافظ محايل عسير علي بن إبراهيم الفلقي، اليوم (الإثنين)، مستقبلي جثمان شهيد الواجب العريف أحمد بن محمد محفوظ عسيري، من مركز قنا قرية مجورة، يرافقه رئيس مركز قنا عبدالله بن عايض عسيري، وعدد من القيادات الأمنية، وبعض منسوبي القوات المسلحة والمشايخ والأهالي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي لقي ربه وهو يذود عن الدين والوطن في الحد الجنوبي. وأديت الصلاة على شهيد الواجب في ساحة المركز الحضاري ونقل إلى مقبرة مجورة.

ونقل الفلقي تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد، وتعازي أمير منطقة عسير سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. فيما أكد والد وإخوان وأقارب الشهيد أنهم فداء لتراب الوطن الغالي.