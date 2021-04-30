تمكن فريق العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله في محافظة بيشة من إنقاذ حياة مريضة سبعينية كانت تعاني من جلطة وانسداد وعائي في شرايين الرئة، تسببت في توقف القلب أربع مرات خلال وجود الحالة بالمستشفى.

وبينت «صحة بيشة» أن المريضة قدِمَت إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالله ببيشة وهي فاقدة للوعي، وتم إدخالها إلى قسم الإنعاش بقسم الطوارئ والكوارث بالمستشفى، وتمت مباشرة الحالة من قبل فريق طبي متخصص بإشراف استشاري العناية المركزة، وبوجود استشاري القلب، واستشاري الباطنة، واستشاري الصدرية بالمستشفى.

وأضافت «صحة بيشة»: على الفور أجرى الفريق الطبي إنعاشا قلبيا للمريضة لأربع مرات متتالية وذلك بعد توقف القلب، وبعد إجراء التحاليل والموجات الصوتية لوحظ وجود جلطة رئوية تسببت في توقف القلب عدة مرات، وفي الحال قرر الفريق الطبي عمل قسطرة وريدية للمريضة، وتم إعطاؤها مذيبات للجلطة، ونقلت بعدها للعناية المركزة على التنفس الصناعي، وخضعت للمتابعة من قبل الاستشاريين.

وتكوّن الفريق الطبي من استشاري الجراحة العامة والحاصل على زمالة العناية الحرجة للكبار الدكتور سعد الأحمري، واستشاري التخدير الدكتور أكين، واستشاري القلب الدكتور طارق، واستشاري الصدرية الدكتور مدحت.

وأكدت «صحة بيشة» أنه بعد فترة وجيزة عادت المريضة إلى وضعها الطبيعي وتحسنت الحالة بشكل ملحوظ، وغادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة وعافية.