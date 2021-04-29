دشن مدير مستشفى صامطة العام يحيى محمد أزيبي وبحضور مدير شرطة المحافظة العقيد سعد القحطاني حملة التبرع بالدم تحت شعار «دام دمك».

وينظم الحملة قسم المختبر وبنك الدم بالتعاون مع المشاركة المجتمعية لمستشفيات القطاع الجنوبي بصحة جازان ونادي حطين بصامطة، وبمشاركة عدد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات الخاصة والفرق التطوعية، وإدارة الكوارث والطوارئ بالمنطقة.

وأوضح مدير المستشفى أن الحملة تأتي في إطار الإهتمام بالمشاركة المجتمعية والعمل على توعية أفراد المجتمع بأهمية التبرع وتعزيز ثقافة التبرع والتطوع ودعم بنك الدم من خلال توفير الدم بفصائله المختلفة.

وقدم شكره وتقديره لرئيس قسم المختبر وبنك الدم الأخصائي محمد نوح وكافة زملائه على جهودهم المبذولة في سبيل إنجاح هذه الحملة والعمل على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.

يذكر أن الحملة تستمر حتى صباح الجمعة، وتأتي ضمن حملات التبرع بالدم التي تنظمها الوزارة خلال شهر رمضان.