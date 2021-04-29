حقق المركز الطبي الدولي إنجازاً طبياً جديداً حيث نجح فريق من الجراحين في إنقاذ مريضةٍ مسنةٍ يبلغ عمرها 100 عام، وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من انسداد في الجهاز الهضمي بسبب ورم في المستقيم، مما أدى إلى انتفاخ في البطن وعدم الإخراج لعدة أيام مع آلام شديدة متواصلة.

وقد أجريت على الفور أشعة مقطعية للمريضة بينت الانسداد والانتفاخ في القولون، كما تبين أن المريضة كانت تعاني من سرطان سابق في الرئة وتم استئصاله قبل 10 سنوات.

وقد مثّلت الحالة تحدياً خاصاً للفريق الطبي المعالج الذي تولى الإشراف على حالة المريضة؛ نظراً للعديد من الاعتبارات والمخاطر المتوقعة على القلب والرئة والكلى التي جعلت الحالة معقدةً ونادرةً ودقيقةً، إضافة إلى العمر الكبير للمريضة، واستقر رأي الفريق الطبي الجراحي بإشراف كبير الجراحين استشاري الجراحة العامة الدكتور جورج أبي زيد، ومساعده استشاري الجراحة العامة الدكتور ياسر طعمة على أفضلِ مسارٍ ممكن يراعي متطلبات الحالة وتحدياتها، بإجراء عملية جراحية لفتح البطن واستئصال جزء من القولون، وعمل تحويل مسار مع فتحة إخراج جانبية.

وتمت العملية الجراحية بتنسيقٍ كاملٍ ودقيقٍ مع فريق التخدير بإشراف استشاري طب التخدير الدكتور محيي الدين فرغلي، وخضعت المريضة بعد الجراحة للرعاية في العناية المركزة لمدة لثلاثة أيام تحت إشراف استشاري الجراحة العامة والعناية المركزة الدكتور حسان بخاري، وتمت الاستعانة بفريق علاج الألم الحاد تحت إشراف استشاري التخدير وعلاج الألم الحاد الدكتور نافع السنوسي، مما ساعد على التحكم في ألم ما بعد العملية الجراحية.

كما ساعد فريق العناية المركزة على الاستغناء التدريجي عن جهاز التنفس الصناعي، ثم نُقلت إلى قسم التنويم لمتابعة فترة النقاهة بإشراف أخصائي أول جراحة عامة الدكتور سامر الأتات وبقية الأطباء في فريق الجراحة، وبالتنسيق مع فريق الباطنية بإشراف استشاري طب الأمراض الباطنية الدكتور محمد عادل، وحظيت المريضة خلال رحلتها العلاجية بعناية خاصة من الطاقم التمريضي في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والجراحة، وقد خرجت بعد أسبوع من دخولها المستشفى وهي بحالةٍ مطمئنةٍ وجيدة ولله الحمد.