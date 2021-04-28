انتقلت إلى رحمة الله تعالى صالحة محمد أبوحسين، والدة كل من عبدالرحمن عبدالله المداني الغامدي، ومحمد، وخالد، وعبدالعزيز، وفيصل، ودفنت بمقبرة أمنا حواء بجدة اليوم (الأربعاء). ونظراً لظروف جائحة كورونا يتقبل العزاء على هاتف ابنيها محمد (0505623951)، وعبدالرحمن (0555668667).«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.