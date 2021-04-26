أنهى فريق العمل التطوعي بالبنك الأهلي السعودي، الأسبوع الثاني من المبادرة الاجتماعية المشتركة «إفطارك علينا وسعادة أهالينا»، والتي أطلقتها برامج البنك للمسؤولية المجتمعية، في ثلاث مدن رئيسية هي (الرياض، وجدة، والدمام)، من خلال توزيع الوجبات الجافة والساخنة على قائدي المركبات، بالإضافة إلى منازل المستفيدين، بواقع 600 وجبة يوميًا، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية المسجلة رسميًا لدى وكالة التنمية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك في حين لاقت المبادرة نجاحا كبيرًا خلال سنواتها العشر الماضية، عبر توزيع وجبات الإفطار على قائدي المركبات عند إشارات المرور، قبيل موعد أذان المغرب، بهدف رفع مستوى الوعي لدى السائقين بقواعد القيادة الآمنة على الطرقات، وتعزيز الأنظمة والسلامة المرورية.

وتحرص مبادرة «إفطارك علينا»، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة، وهيئة الصحة العامة (وقاية)؛ للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويقوم على تنفيذها مئات المتطوعين من الشباب وموظفي البنك الأهلي السعودي في المدن الثلاث، وذلك بالشراكة مع شركة بنش مارك، وإذاعة «بانوراما إف إم».

وتتزامن مبادرة «إفطارك علينا» خلال شهر رمضان المبارك مع حملة «سعادة أهالينا»، في نسختها الخامسة، والتي تقدمها برامج البنك الأهلي السعودي للمسؤولية المجتمعية «أهالينا» منذ العام 2018، وتقدم «سعادة أهالينا» هذا العام ستة برامج متنوعة، موجهة لعدد من فئات المجتمع، مثل (الأيتام، والأربطة، وعمال النظافة، والأسر المتعففة)؛ لنشر قيم السعادة والإخاء والترابط المجتمعي.

ويأتي ذلك تأكيداً على سعي البنك الأهلي السعودي إلى التفاعل مع المجتمع المحلي ساعياً إلى المساهمة في القيام بدوره في المسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن، ودعماً لمثل تلك المبادرات التي تسهم في نشر الخير وبث روح التكاتف بين أفراد المجتمع.

ويُشار إلى أن برامج البنك الأهلي السعودي للمسؤولية المجتمعية «أهالينا» تسعى دائماً إلى تلمس احتياجات المجتمع الفعلية والمساهمة في دعم المبادرات الاجتماعية الهادفة.