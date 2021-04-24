عبر سفير اليابان لدى المملكة العربية السعودية فوميو إيواي عن إعجابه بالأخوين فارس وعبدالله آل رشود، لقدرتهما على بلورة الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع جديدة ذات إمكانات عالية، استطاعا أن يستخلصاها من الثقافة اليابانية ونقلها إلى السعودية.

وقال السفير إيواي عبر حسابه في «تويتر»: «‏استمتعت باللقاء مع شابين سعوديين وهما يديران شركة رائدة في مجال المجسمات المستنسخة للأطعمة بالمملكة، وأعجبت بإتقانهما للغة اليابانية وحبهم لليابان وثقافاتها».

وأضاف: «نموذج الأطعمة البلاستيكية (وهي نوع من تقنية ثلاثية الأبعاد) هو جزء من ثقافاتنا ولذا أقدر الدور الذي يلعبانه في نقل هذه الثقافة من خلال أعمالهما».

وتابع: «أثلج صدري أن أرى نموذجاً مشرفاً للشباب السعودي مثلهما، أتمنى لهما أن يكونا جسراً للصداقة والتعاون الدائمين بين بلدينا الصديقين، وأنا على يقين أن مستقبل المملكة سيكون باهراً جداً لطالما هناك شباب سعوديون وشابات سعوديات مثلهما».