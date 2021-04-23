كشفت لـ«عكاظ» المشرفة على مبادرة «اسمعني» الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز آل سعود، أن الأيم القادمة ستشهد انطلاق عدد من المبادرات والمحاضرات والندوات ووِرش العمل والمسابقات، تزامناً مع‌ «أسبوع الأصم العربي 46» لهذا العام.

وأكدت الأميرة تهاني أن مبادرة اسمعني 4 listen to بكافة متطوعيها ولجانها الداعمة، تحمل على عاتقها حلم كل شخص أصم وضعيف سمع، لترسم ابتسامة أمل لكل مشارك في هذه المبادرة من مختلف الدول الخلیجية والعربیة بکافة الأطياف والأجناس والأعمار والدرجات العلمية.

وقالت: رغم ظروف الجائحة إلا أننا وبشكل فعال سنقدم فعاليات عن بُعد تشمل محاضرات وندوات ووِرش عمل ومسابقات إلى نهاية الأسبوع القادم، وسيشارك فيها عدد من الجهات الحكومية ونخبة من المختصين والإعلاميين والقانونيين والأطباء والقدوات من الصم، لمواكبة لرؤية وطننا الغالي 2030 ودفع عجلة التقدم والتطوير لمجتمعنا ليضاهي جميع المجتمعات العالمية.

وأشارت إلى أنه في فترة وجيزة تمكن إخواننا من الصم وضعيفي السمع من خلال إخلاصهم ومثابرتهم الأكاديمية وإبداعهم وطاقاتهم الخلاقة، من تحقيق التميز وإبراز مواهبهم وترسيخ مكانة المملكة المميزة في المشهد التعليمي على مستوى العالم.

وقدمت الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز شكرها وتقديرها لكل من ساهم لتبقى مبادرة اسمعني صديقة الكل.