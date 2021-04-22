نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف في إنقاذ حياة سيدة في العقد الرابع من العمر حامل في الشهر التاسع، من ورم ضخم على الرحم وزنه 6 كيلوغرامات بلغ طوله 50 سم.

وأوضح لـ«عكاظ» المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، أن السيدة كانت قد وصلت الطوارئ وهي تعاني من آلام شديدة، وبعد الفحص وإجراء الفحوصات اللازمة اتضح أن السيدة حامل في الشهر التاسع، ولديها ورم ضخم على الرحم، وتم على الفور إدخالها إلى غرفة العمليات بفريق طبي متخصص، حيث تم إجراء عملية الولادة، ثم إزالة الورم، إضافة إلى إزالة الرحم لإنقاذ حياة المريضة التي تماثلت للشفاء.