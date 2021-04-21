انتقل إلى رحمة الله تعالى سند بن عبدالله بن سند اليوسف، والفقيد والد خالد، ومحمد مستشار نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ومشاعل، وجواهر، وهيفاء، وأسيل، ولطيفة، وزوج حنان التهامي شقيقة محمد التهامي، وشقيق كل من أستاذ الإعلام في جامعة الملك عبدالعزيز رئيس تحرير سعودي جازيت سابقاً وعضو مجلس إدارة مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر الدكتور أحمد اليوسف، وخالد، ويوسف، ومحمد، وصالح.ونظرا لظروف جائحة كورونا يتقبل العزاء على هاتف شقيقه الدكتور أحمد (0555606603)، وابنه المستشار محمد (0544887882).