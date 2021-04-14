انتقلت إلى رحمة الله تعالى فاطمة بنت حمزة المويس زوجة رئيس الرقباء عبدالله بن إسماعيل المويس (رحمهما الله).والفقيدة شقيقة كل من عبدالله (رحمه الله)، محمد، موسى، علي، عبدالرحمن، ووالدة عبدالحميد، وحمزة، ومحمد، وعبدالعزيز.ونظراً للتعليمات والاحترازات يتقبل العزاء على الأرقام التالية: (0559777061، 05553360679).