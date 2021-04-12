عقد محافظ الشملي خالد بن فهد الظفيري اجتماعاً موسعاً مع مدير شرطة المحافظة المقدم أحمد العجيمي ومدير المرور نزال الشمري، لبحث كافة الاستعدادات الميدانية خلال شهر رمضان المبارك وتشديد متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا في كافة المواقع التي تقع تحت اختصاصهم، وإيقاع الغرامات على المخالفين بكل حزم.

ووجّه الظفيري «بتشديد الرقابة على التجمعات في الاستراحات بما لايتجاوز الأعداد المسموح بها، واستمرار تفعيل أعمال اللجان المعنية بمتابعة تكدس العمالة ومتابعة مساكنهم بالشكل الصحيح».

كما شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وإيقاع الغرامات على المخالفين بكل حزم خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك تماشياً مع توجيهات أمير المنطقة -حفظه الله-.

وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود والعمل بشكل تكاملي بين جميع الجهات بالمحافظة للحد من تفشي فايروس كورونا.