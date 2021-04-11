انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الطيار (أبو محمد). وقد صلي عليه ثم ووري الثرى عصر أمس (السبت) بمقابر النسيم في الرياض.

أسرة صحيفة «عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بأحر وأصدق المواساة في وفاة الفقيد، وتخص بالعزاء شقيق الفقيد صالح بن عبدالعزيز الطيار، وأبناء الفقيد: محمد، فهد، خالد، سليمان، عبدالعزيز وفيصل، وكريمات الفقيد دلال، نوال، والزميلة الصحفية والتربوية غدير الطيار، فوزية، أميرة، وحرم الفقيد لولوة الطيار، وأسرة الفقيد وعموم أسرة الطيار كافة في المملكة. سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.