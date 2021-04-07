كرمت إدارة معهد الأمل الإبتدائي اليوم الأربعاء، طلاب الصف الأول الابتدائي، بحضور عدد من منسوبي المعهد وأولياء أمور الطلاب، وقدم قائد المعهد محمد بن سعد الطخيس شكره لجميع الطلاب ولأولياء أمور الطلاب على حرصهم واهتمامهم بأبنائهم وظهر ذلك جليا من خلال التزام الطلاب بالحضور اليومي وتأدية الواجبات والمهام المطلوبة منهم بكل جدية خلال مسيرة العام الدراسي.

وشكر قائد المعهد كل من كان له أثر واضح في إنجاح هذا العام، وعلى رأسهم معلم الصف الأول عبدالعزيز المالكي والمرشد الصحي سعيد الزهراني والمرشد الطلابي الأستاذ خالد العتيبي ووكيل المعهد سامي هارون، وتمنى قائد المعهد إجازه سعيدة للطلاب وأن يزول خطر جائحة كورونا على جميع بلدان العالم.