انتقل إلى رحمة تعالى حسن محمد العساكر، ودفن في مقبرة الشمال عقب الصلاة عليه بالرياض. والفقيد شقيق مدير المكتب الخاص لولي العهد، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية"مسك" بدر، وعبدالله، وعبدالإله، وعبدالحكيم، وعبدالمجيد، وعبدالرحمن، وصالح، وأحمد، وعساكر، وعبداللطيف، وعبدالصمد، وراشد، وحمد، وعبدالمحسن، وعبدالملك، وبندر، وفهد أبناء محمد العساكر."عكاظ" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء لبدر العساكر ولذوي الفقيد،سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنالله وإناإليه راجعون.