جسد الشاب عبدالمجيد الدهمشي؛ أحد أبناء عرعر، أسمى معاني التضحية والإيثار، بعد أن أنقذ حياة فتاة يتيمة من القصيم تعاني الفشل الكلوي، عقب مناشدتها التي أطلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ويروي الدهمشي لـ«عكاظ» قصة تبرعه للفتاة التي تعود حين وجد إعلانا عن حاجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود فتاة يتيمة تسكن القصيم وتحتاج متبرعا بكلية، حيث تواصل مع أسرتها وأبدى رغبته بتقديم إحدى كليتيه لها بحثا عن الأجر.وأكد أنه بدأ إجراءات التبرع منذ أكثر من عام، حيث سافر من عرعر إلى الرياض أكثر من 10 مرات لعمل الفحوصات وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالفحص في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض.وبين الدهمشي خلال حديثه لـ«عكاظ» أنه يشعر بسعادة لا توصف لإنقاذ حياة إنسان، لافتا إلى أن الفتاة تتمتع الآن بحالة صحية جيدة وسوف تغادر المستشفى خلال الأيام القادمة.