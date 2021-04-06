عقد مجلس القيادات المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة اجتماعه الثالث والذي استضاف فيه المجلس مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية الدكتور سعيد آل عاتق.

وناقش المجلس أهم القضايا التي تلامس التحصيل الدراسي، وجوانب تطوير القادة، وإبراز النماذج المتميزة في الميدان. إضافة إلى تحقيق تواصل وتكامل بين الميدان وقيادات التعليم، والتغلب على التحديات التي تواجه القيادات المدرسية والإسهام في تطوير المدارس.

في حين أكد رئيس المجلس طلال بن حضيض السلمي أن دعم المدير العام ومساعديه وقسم القيادة المدرسية يشكل حافزاً قوياً لعمل المجلس بما يوافق خطط وتوجهات المسؤولين في تعليم جدة.