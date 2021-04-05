كرم المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، عضو مجلس الشورى والمدير العام للفرع سابقاً عبدالله بن أحمد آل طاوي، وذلك بحضور مديري الإدارات بالفرع.



وأوضح ابن رقوش أن هذا التكريم هو شكر وتقدير وامتنان إلى عضو مجلس الشورى عبدالله بن أحمد آل طاوي، نظير ما تم تقديمه للوطن والمواطن إبان تولي سعادته الإدارة العامة لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، حيث سيظل آل طاوي له الأثر العظيم في نفوس الزملاء والزميلات بحيث تعجز الكلمات عن الوصف، وسيظل ذلك الأثر مؤثراً في مفهوم قيادة العمل الاجتماعي والإنساني، متمنين له دوام التوفيق والسداد.